كل ما تريد معرفته عن إعداد خريجي التمريض بالكليات والمعاهد.. إنفوجراف

كتب مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للتمريض أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة، والتي ترصد تطور أعداد خريجى الكليات وأعضاء هيئة التمريض.



وجاءت مؤشرات الجهاز بالانفو جراف وفقا لما يلي :

- بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 7439 خريج عام 2021، مقابل 6591 خريج عام 2020 بنسبة زيادة 12.9٪.

- بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 6738 عام 2021، مقابل 5151 عام 2020 بنسبة زيادة 30.8٪.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 266.5 ألف عضو عام 2021 مقابل 262.3 ألف عضو عام 2020 بنسبة زيادة 1.6٪.

- بلغ إجمالي عدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020 بنسبة انخفاض 4%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضاً عام 2021، مقابل 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 بنسبة تراجع 4.7% .

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2021 وهو نفس الرقم بالعام السابق.

وبدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال باليوم العالمي للتمريض منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى اول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث ،كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات.