"قومى المرأة بالأقصر" يدعم الأطفال بدوائر حكى لتعليمهم قيمة الوطن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل، فعاليات دوائر الحكي لدعم الأطفال فى قرى ونجوع المحافظة، حيث قدمت الكاتبة سماح أبو بكر عزت حكاويها الجميلة لجذب إنتباه أطفال الأقصر، والتى قالت فى البداية لهم:- "مهما اتغيرت الظروف هاعرف أفرح وأكتشف نفسي وقدراتي..".

وقال فرع القومي للمرأة بالأقصر، فى بيان صحفى، أن حمادة كان بطل حكاية "حمادة صانع السعادة"، ففي دائرة الحكي كل طفل هو بطل حكايته، ويتم عمل بعض الرسومات بأيدي الأطفال لكى يعبروا عما بداخلهم وأحلامهم فى تلك الرسومات، وخلال الورشة بدأ الأطفال فى التفكير مثل حمادة بطل الحكاية اللي عمل من الورق مركب يلعب به ويفرح طوال ما هو على البر وسط أهله وأصحابه وجيرانه، وليس مركب يهاجر به ويخاطر بحياته، حيث تم ذلك من خلال دوائر الحكى التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".

وكانت قد أعربت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، عن سعادتها بالمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تستهدف الطفل المصري وتعزّز قيم الانتماء، كما تحفز التفكير والوعي لدى الأطفال، وخصت بالذكر مشاركتها في دوائر الحكي، التي نظمها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بمحافظة المنيا، بمدينة دير مواس في المنيا ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وأضافت سماح أبو بكر عزت فى تصريحات صحفة، أنه سعيدة تواصل المجلس القومي للمرأة للمشاركة في دوائر الحكي التي نظمها المجلس بدير مواس في المنيا ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، حيث أنها بالفعل لديها قصة بعنوان (من نافذة القطار)، تتناول فكرة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتحدّث عن سنبلة قمح قررت ترك أرضها وموطنها الأصلي، وقابلت صعوبات وعقبات كثيرة، وعرفت خطأ القرار وعادت إلى حضن الوطن (الغيط).



قصة حمادة صانع السعادة بورش حكى أطفال الأقصر - Copy



قصة حمادة صانع السعادة بورش حكى أطفال الأقصر



الكاتبة سماح أبو بكر مع أطفال الأقصر خلال دوائر الحكى - Copy



الكاتبة سماح أبو بكر مع أطفال الأقصر خلال دوائر الحكى



طفلة تصنع مركب خلال دوائر الحكى بالأقصر - Copy



طفلة تصنع مركب خلال دوائر الحكى بالأقصر



دعم الأطفال بدوائر حكى لتعليمهم قيمة الوطن بالأقصر (1)



القومى للمرأة بالأقصر يدعم الأطفال بدوائر حكى