اليوم السابع
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قائد روسى يتحدث عن مواجهات مع الأسطول الأمريكى فى البحر المتوسط

الجمعة، 12 مايو 2023 12:48 م
قائد روسى يتحدث عن مواجهات مع الأسطول الأمريكى فى البحر المتوسط الجيش الروسى
أحمد علوى

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تحدث قائد أسطول البحر الأسود الروسى الأدميرال المساعد فيكتور سوكولوف عن المواجهات المستمرة مع الأسطول الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في حديثه إلى جريدة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، حيث تابع أن أسطول البحر الأسود بالتعاون مع طيران القوات الجوية الفضائية الروسية يتصدى الآن لمجموعات حاملات الطائرات الأمريكية وحلف "الناتو" المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط بشكل مستمر.

وقال الأدميرال المساعد سوكولوف: "حاليا، يتم حل مهام مواجهة مجموعات حاملات الطائرات المحمولة على متن السفن الأمريكية وسفن حلف (الناتو) من خلال التشكيل التشغيلي للبحرية الروسية على أساس مستمر، وعلى وجه الخصوص، بالتعاون مع طيران القوات الفضائية الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية".

 

 


روسيا

قائد الجيش الروسى

الاسطول الامريكى فى البحر المتوسط



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