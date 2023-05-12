فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر على العظام.. طرق صحية هتساعدك

كتبت إيناس البنا

الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية لديهم عدد كبير من الأعراض التي تسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يتسبب في فقدان الوزن بشكل كبير وغير مرغوب فيه ، ورعاش اليد ، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها ، وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل بما في ذلك هشاشة العظام.

وفقا لموقع " timesnownews"، فرط نشاط الغدة الدرقية يعد كمرض صامت ، لا تظهر هشاشة العظام ، خاصة عند النساء ، أي علامات واضحة ولكنها تسبب فقدانًا حادًا في كثافة العظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام وقابليتها للكسر بسهولة، وهذا يعني أن الكثير من الناس لا يدركون أي مشاكل صحية في العظام حتى تحدث الإصابة لأن الانزلاق البسيط يمكن أن يؤدي أيضًا إلى كسر.

على الرغم من أن الأطباء يقولون إن ضعف العظام يُعزى إلى انخفاض مستويات الكالسيوم وفيتامين د ، إلا أن هناك بعض العوامل الأكثر أهمية مثل الغدة الدرقية مهمة أيضًا.

كيف تؤثر الغدة الدرقية على العظام؟

بحسب المؤسسة الغدة الدرقية البريطانية، فرط نشاط الغدة الدرقية ، الذي يرتبط في الغالب بقضايا الوزن ، ينظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم كله ، بما في ذلك العظام، أي اضطراب في مستويات هرمون الغدة الدرقية يعطل توازن انحلال العظام واستبدالها على مستويات جزيئية مختلفة.

تقول الدراسات إن الكثير من هرمون الغدة الدرقية في جسمك يسرع من معدل فقدان العظام، وإذا حدث ذلك بسرعة كبيرة ، فقد لا تتمكن بانيات العظم من تعويض فقدان العظام بالسرعة الكافية.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الهندية لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فرط نشاط الغدة الدرقية هو سبب مهم لهشاشة العظام الثانوية

طرق الحفاظ على صحة العظام مع فرط نشاط الغدة الدرقية



وفقًا لخبراء الصحة، بصرف النظر عن ضمان تناول كمية كافية من المعادن والفيتامينات، هناك بعض الطرق المؤكدة لتحسين صحة عظامك أثناء التعامل مع فرط نشاط الغدة الدرقية:

اعتني بنظامك الغذائي

تلعب التغذية دورًا مهمًا في التحكم في صحة العظام، لذلك من المهم تناول نظام غذائي غني بفيتامين د والكالسيوم.

ممارسة الرياضة

من المهم الخضوع لنشاط بدني متوسط ​​الشدة لمدة 30 دقيقة كل يوم ، مثل المشي ، والسباحة ، وركوب الدراجات ، والركض ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، يقول الأطباء إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالكسور ، فيجب عليك استشارة مدرب بدني معتمد وطبيبك قبل بدء النظام العلاجي.

قم بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تدخن ، توقف عن التدخين

لا تتناول الكحول

احصل على الفحوصات بشكل روتيني

لا تهمل الغدة الدرقية

من المهم جدًا الانتباه إلى الغدة الدرقية والالتزام بالأدوية التي تم وصفها.

كيفية منع كسر العظام والإصابات



بصرف النظر عن تناول المكملات الغذائية لمنع الكسور وغيرها من المشكلات المتعلقة بالعظام ، هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك اتخاذها:

حافظ على مكانك منظمًا لتجنب التعثر

احتفظ دائمًا بأرضية الحمام جافة

استثمر في البلاط غير الزلق

حافظ على العناصر في متناول اليد

تجنب استخدام السجاد الذي يسهل انزلاقه

قم بتركيب قضبان أو مقابض

ارتدى أحذية بنعل مانع للانزلاق

استخدم السلالم بعناية

اتخذ الخطوات ببطء وحذر