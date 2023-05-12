غدا.. 27334 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 303 لجنة بأسوان

صرح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن مديرية التربية والتعليم بأسوان أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح عبد الكريم لطفى، فى بيان صحفى، أنه يؤدى 27 ألفا و 334 طالبا وطالبة امتحاناتهم أمام 303 لجنة بواقع (66 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية - 39 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - 74 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية - 103 لجنة بإدارة إدفو التعليمية).

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وتعقيم وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد "لطفى"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على الجهات المعنية بضرورة أن تكون الورقة الامتحانية واضحة الطابعة خالية من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وأن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة.

وتابع، أن المديرية نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أن الطلاب يؤدون امتحانهم غدًا فى مادتى "اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية"، وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق 18 مايو بمواد "الهندسة لجميع الطلاب - التربية الرياضية للمدارس الرياضية - لغة أجنبية ثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات".