غدا.. انطلاق امتحانات التيرم الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تنطلق غدا السبت 13 مايو امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 بإدارات مدن المحافظة الثمانية وذلك بدءا من يوم 13 / 5 / 2023 وتستمر حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، وعدد 3360 طالب / طالبة بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء فودة محافظ جنوب سيناء



وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن المديرية قامت بالانتهاء من أعمال لجنة الإدارة والخاصة بانتداب السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، كما تم إرسال خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان .

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان والالتزام

وقال أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة أنه تم إرسال أرقام الجلوس لجميع الطلاب، وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة للسادة رؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة .

وأوضح عصام رجب رئيس لجنة الإدارة أن إجمالي عدد المشاركين في أعمال الامتحانات من (رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ وإداري ) يبلغ 1188 مشارك،لعدد 8 إدارات تعليمية









