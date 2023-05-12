اليوم السابع
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عاطل ينهي حياة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في الهرم

الجمعة، 12 مايو 2023 09:56 م
عاطل ينهي حياة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في الهرم كلابش- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطل لاتهامه بقتل مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سيدة مصابة بطعنات، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة. 
 
بإجراء التحريات، تبين أن عاطل جارها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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