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طلاب الثانوى الأزهرى يؤدون غدا امتحانات الفيزياء والفرنساوى والقرآن

الجمعة، 12 مايو 2023 07:00 ص
طلاب الثانوى الأزهرى يؤدون غدا امتحانات الفيزياء والفرنساوى والقرآن طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تستمر غدا امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى الأزهري بقسميهما الأدبى والعلمى، على أن تنتهى الثلاثاء 16 مايو الجارى.
 
ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى القرآن الكريم والفيزياء، بينما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية  "الفرنساوى".
 
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى: "يمتحن المبصرون شفهياً في حفظ القرآن الكريم وتجويده/ المطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهياً في جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة".
 
وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:
 
الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش. 
 
وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.
 
يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

طلاب الازهر

امتحانات النقل الازهرى

الثانوى الازهرى

قطاع المعاهد الازهرية

اليوم السابع بلس



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