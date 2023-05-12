اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 11:20 ص
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ضبط لصوص يسرقون بطاريات السيارات في الإسماعيلية

الجمعة، 12 مايو 2023 11:14 ص
ضبط لصوص يسرقون بطاريات السيارات في الإسماعيلية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بسرقة ( بطارية - بعض المحتويات) الخاصة بسيارته.
 
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" -مقيمان بمحافظة الإسماعيلية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأرشدا عن ( السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة -والمسروقات)  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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