ضبط لصوص يسرقون بطاريات السيارات في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بسرقة ( بطارية - بعض المحتويات) الخاصة بسيارته.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" -مقيمان بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأرشدا عن ( السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة -والمسروقات) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.