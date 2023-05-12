ضبط سائقين يلقون المخلفات بطريق السويس القديم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط قائدي سيارتين نقل بالقاهرة لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام والمحاور المرورية المستخدمة مما يشوه المظهر الجمالي ويؤثر على سيولة الحركة المرورية.

تمكنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس القديم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (قائدى سيارتين نقل، مقيمان بمحافظة الدقهلية)، حال قيامهما بإلقاء مخلفات بناء بالطريق العام وبمواجهتهما أيد ما سبق وتبين انتهاء تراخيص إحدى السيارتين.