سنابل الخير.. توريد 137 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مناطق المحافظة، مضيفا أن ما تم توريده من القمح حتى اليوم بلغ 137 ألف طن، وجارى فرز الأقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.