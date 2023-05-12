سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بدار السلام

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية فى ضبط 6 أشخاص بمنطقة دار السلام وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم إستهدفت ضبط متعاطى ومتجرى المواد المخدرة ، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم ( 15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى ، هاتف محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض) .

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.