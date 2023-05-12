زاخاروفا: يمكننا اتخاذ إجراءات قاسية ردا على مصادرة أموال من سفارتنا فى بولندا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستسمح باتخاذ إجراءات قاسية وغير متكافئة ردا على حجب حسابات السفارة والبعثة التجارية الروسية في بولندا.

وجاء في بيان صدر عن زاخاروفا ونشر في موقع الخارجية الروسية، اليوم، الجمعة: "تتناقض مثل هذه الأعمال الشنيعة للسلطات البولندية مع المبادئ التقليدية للتعامل بين الدول المتحضرة وجميع الأحكام القانونية بما فيها مذكرة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وكانت هناك احتجاجات للسفارة (الروسية) والعديد من المحاولات لتذكير البولنديين بالقانون الدولي والدعوات لعدم إظهار مثل هذا الإهمال الواضح للقوانين، ونتيجة لذلك تم في مارس عام 2022 في إطار إجراءات انتقامية تجميد حسابات السفارة البولندية في روسيا والأموال الموجودة لها".

وذكرت أن السلطات البولندية قامت في 3 مارس الماضي بتحويل الجزء الرئيسى من الأموال من حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعى العام الإقليمي في بولندا "كدليل مادي".

وتابعت: "بهذه الصورة ما زلنا لا نستطيع استخدام هذه الأموال، بالرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن مصادرتها. سنواصل محاولاتنا لتحقيق العدالة بأساليب قانونية، مع ذلك، نظرا لمبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية فإن السفارة البولندية في موسكو ممنوعة من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية. كما نؤكد احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية غير متكافئة".