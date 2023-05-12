اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 05:16 م
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خيط الجريمة.. كيف قاد حيوان ضال النيابة لكشف لغز العثور على جثه بصحراء قنا ؟

الجمعة، 12 مايو 2023 05:00 م
خيط الجريمة.. كيف قاد حيوان ضال النيابة لكشف لغز العثور على جثه بصحراء قنا ؟ حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد حيوان ضال رجال الأمن وفريق النيابة العامة لكشف لغز العثور على جثة شاب ، تحرر بلاغا بتغيبه منذ 3 أيام في محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة كشفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، بعد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب متغيب منذ 3 أيام في قنا، تبين أن ابن عمه وراء مقتله بعد أن قادت الصدفة حيوان ضال إلى كشف لغز الواقعة، وذلك أثناء نبش الجثة بعد أن تم دفنها بصحراء قرية المحروسة بمركز قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، بعد معاينتها، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات وجود جثمان المتوفي، بها شبهة جنائية، وبها نهش حيوان ضال، كشف مكان الجثة بعد دفنها، واتهم شقيق المجني عليه ، نجل عمه، بأنه قتل شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما من متحصلات جرائم سرقة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.


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جرائم القتل

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