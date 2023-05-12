حملة بشمال سيناء للقضاء على الحصاد الشتوى للقوارض والذباب والبعوض الأحد المقبل

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعد قسم مكافحة ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، لحملة القضاء على الحصاد الشتوى من القوارض فى نطاق محافظة شمال سيناء ، ومكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب والبعوض والبعوض البالغ بالاشتراك مع مديرية الزراعة اعتبارا من الأحد المقبل.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن تنفيذ حملة الحصاد الشتوى لمكافحة القوارض، ذباب بالغ، يرقات الذباب، يرقات البعوض والبعوض البالغ تنطلق بمدينة العريش خلل الفترة من 14 حتى 18 من الشهر الجارى بمناطق ساحل البحر من غرناطة حتى سيمير اميس شالهيات المساعيد، وساحل البحر من سميراميس حتى المساعيد، ومنطقة الشرابجة، ومنطقة خلف المساعيد وعزبة أبو على، وإدارى المساعيد، والتعاونيات، ومنطقة حى أبو عرادة أمام بالم بلازا الزهور، ومنطقة الخزان، والزهور، وابنى بيتك أرض الجولف ابنى بيتك الزهور، والايايبة وشارع القاهرة، والسمران من أول أسيوط، والفواخرية من على بن أبى طالب حتى الشارع العشرين، وال جرير والسلايمة من الوادى حتى فوزى المنيسى، والصفا من محمد فريد ومنطقة سوق الخميس، وغرب المدينة حتى شارع الإسكندرية، والسمران غرب الفواخرية، والفواخرية من ال جرير حتى أول أسيوط السلايمة حتى الشرابجة، والصفا من محمد فريد حتى مسجد الزعران، وغرب المدينة شارع اسكندرية حتى الساحة الشعبية وشارع أسيوط، وشرق المدينة من شارع البوسطة، وحتى القرمانى منطقة سوق السمك، كرم ابو نجيلة من م العريش العام، حتى منير ماضى كرم ابو نجيلة من منير ماضى حتى 23 يوليو، ومنطقة الساحة الشعبية، وشرق المدينة حتى شارع البوسطة.

كما تشمل الحملة بالعريش منطقة بركة حليمة، وكرم ابو نجيلة من الوادى حتى م العريش العام كرم ابو نجيلة من منير ماضى حتى 23 يوليو منطقة سد الوادى فى اتجاه عاطف السادات عاطف السادات، وعاطف السادات حتى المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة، وضاحية السلام، والرائد العربى، والعبور، وأبو صقل، والريسة، ودريم لاند الكرامة، السكاسكة.

وفى مدينة بئر العبد تنفذ الحملة وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا بئر العبد بقرى النجاح والخربة والنصر، ومدينة بئر العبد، والسادات وسلمانة ومصفق وعمورية والتلول والروضة ومزار.

كما تنفذ بمنطقة قاطية من خلال قسم مكافحة ناقلات الأمراض بقاطية بقرى ومناطق قاطية - أقطية - قصرويت - الجناين أم عقبة - السلام - الفتح – نجيلة المريح - ابو الجلود - الهميصة - الضبعة رابعة - الكرامة - 6 أكتوبر- رمانة - الشهداء الأحرار - بالوظة - الشيخ زايد - الشوحط.

وتنفذ الحملة بمدينة الشيخ زويد من خلال قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالشيخ زويد بمناطق ومقرت خدمية تشمل الكهرباء - حى بحبوح - السنترال وحى الكوثر - البيوت البدوية - قرية الخروبة، وحى الحمايدة - حى النصايرة - حى القواسمة، وحى ابو شعيرة - حى الصقور - حى ابو الحاج - السبخة، وحى قويدر - السكة الحديد مستشفى الشيخ زويد أبو طويلة - العكور – المعنية - حى الزهور - قرية الظهير - السكادرة مجلس مدينة الشيخ زويد - قسم شرطة الشيخ زويد - حى أبوخوار، والشلاق - قبر عمير والجورة - أبو العراج.