حماية المستهلك بالشرقية تشن حملات تفتيشية على المخابز والأسواق

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المخابز والمنشآت الغذائية ومحال الجزارة وبيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطرى ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية لشئون البيئة.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلى للتصرف في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم لبيعها في السوق السوداء.

ومحضر ضد صاحب مخبز بلدى نصف آلى، وذلك للتصرف في 59 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الواحدة 50 كجم لبيعها في السوق السوداء.

ومحضر ضد صاحب مخبز نصف آلى، وذلك للتصرف في 3 شكائر دقیق بلدي مدعم استخراج 87.5% لبيعهم في السوق السوادء، وتم تحرير محضر ضد صاحب مخبز سياحي حر، وذلك لحيازة عدد 2 شيكارة دقیق بلدي مدعم فى 50 كجم للتربح غير المشروع، وتم تحرير محضر ضد صاحب مخبز، وذلك لتجميع 201 بطاقة تموينية تجميعها لبيعها بالسوق السوداء.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى نصف آلى مدعم، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و تم التحفظ على 7 شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% لبيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير 6 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدي نصف آلية، وذلك لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ولعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتم تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى مدعم وذلك لتجميع 4 شكائر دقيق مدعم، وتحرير 12 محضر ضد أصحاب مخابز بلدى، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تم تحرير 16 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدى وذلك لعدم نظافة المكان، و7 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدى، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن (15-12) و لعدم إعطاء بون صرف.

في مجال سلامة الغذاء، وتحرير 20 محضر لعدد من المنشآت الغذائية لمخالفتها القرار رقم 96 لسنة 67 و القرار رقم 97 لسنة 67، وذلك لعدم نظافة المكان وعدم وجود شهادة صحية ولتشغيل عمالة بدون حصولهم علي شهادة صحية وتم إعدام 750 كجم جبن ولانشون وبسطرمة وعصائر منتهية الصلاحية، وتم إعدام 250 كجم جبن كيري و100 لتر عصائر، وإصدار 2 قرار غلق لـ2 منشأة غذائية، وذلك لنقص الإشتراطات الصحية، وتحرير 3 محاضر لمحلات لبيع أدوية بيطرية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير 6 محاضر ضد محلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية (بإجمالي 85 كيلو جرام) وتحرير محضر ضد صاحب محل جزارة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

في مجال الرد على الشكاوى، تم فحص الشكاوي ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو فى حقها بشكل يومى من قبل العاملين بالفرع، والتأكيد على ضرورة حسن التعامل مع جمهور المستهلكين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.