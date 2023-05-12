تعليم البحر الأحمر: 8521 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية غدا السبت

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، انهاء استعداداتها لاجراء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، والتى من المقرر لها أن تنطلق عداً السبت، وتنتهي يوم الخميس 18 مايو الجارى

واكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك 8521 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية مقسمين علي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بينهم 790 طالب وطالب إدارة غارب، إدارة الغردقة التعليمية تضم 5215، وسفاجا 1052، والقصير 799، وتضم ادارة مرسى علم 196 طالب، والشلاتين 291 طالب و178 طالب بادارة حلايب التعليمية.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت الإستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الإمتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية حيث تم التشديد علي عدم إصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة.

وشدد: على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، والإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتوفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية.

كما تم اصدار تعليمات بضوابط الإمتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل داخل اللجان وخارجها والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تواجه سير العملية الإمتحانية خارج اللجان للتواصل مع الجهات الأمنية.

واطمئن وكيل الوزارة علي إنهاء تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية التي من المقرر لها أن تعمل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة العملية الامتحانية.