تحرير 3071 محضرا متنوعا لمخالفات المخابز والأسواق فى سوهاج.. تفاصيل

سوهاج محمود مقبول

ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد هدف القيادة السياسية في كل محافظات مصر، ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي إتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والتأكد من وصول السلع للمواطن طبقا للأسعار المقررة وعدم المبالغة في الأسعار بالإضافة التأكد الدائم لتوافر السلع الأساسية وعدم إحتكارها بشكلا أو بأخر من اجل حماية المستهلك.

وفى هذا الصدد كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج من خلال تنفيذها لحملات تموينية بتعاون مشترك ما بين مديرية أمن سوهاج ومديريات والصحة الطب البيطرى والزراعة وجهاز حماية المستهلك وذلك منذ بداية شهر إبريل 2023 وحتى نهايته حيث تم تحرير 2656 محضرا متنوعا لمخالفات المخابز،و415 محضرا متنوعا لضبط الأسواق بإجمالى محاضر للمخابز والمطاحن والأسواق 3071 محضرا، وتم ضبط 14 طن أسمنت و22 طن سماد و45 طن أقماح، و9 طن سولار وبنزين.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لـ "اليوم السابع"، أن هناك خطة للحملات التموينية على مستوى الإدارات بالمحافظة بمختلف المراكز تستهدف الأسواق من اجل ضبط الأسواق وتستهدف محلات الجزارة من أجل ضمان تقديم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين بالإضافة إلى حملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز جيد بتناسب مع الموصفات القياسية لرغيف الخبز وهناك حملات أيضا تم تنفيذها على العيادات والمعامل غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك العيادات.

وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن من بين القضايا التموينية التى تم ضبطها من بينها 291 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و46 محضر مجهولة المصدر، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، 34 محضر متنوع و2 محضر تلاعب تجار تموين و4 محاضر تلاعب بالحصص البترولية، و5 محاضر عدم صلاحية، ومحضر محل تجارى بدون ترخيص، و14 محضر بيع أزيد من التسعيرة، و3 محاضر غش تجارى بإجمالى 415 محضر كلها محاضر بالأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 2656 محضرا في مجال المحابز من بينها 414 محضرا نقص وزن لرغيف الخبز، 240 محضر عم إنتظامفي التسجيل بالسجلات بالمخبز، و680 محضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و127 محضر توقف عن العمل بالمخبز، 473 محضرا غلق مخابز للمخالفة، و85 محضرا للتصرف في حصة الدقيق، و14 محضرا عدم وجود ميزان بالمخبز، و16 محضر تلاعب بالأرصدة ، 8 محاضر توقف ماكينة الصرف، ومحضرين متنوعين وتم تحرير محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار ومحال دون ترخيص وحيازة سلع محظور تداولها وعيادات غير مرخصة ومعامل تحاليل تم تشميع تلك العيادات والمعامل بالاشتراك مع مديرية الصحة.

وأشار وكيل وزير التموين أنه تم ضبط 2.1 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء، وطن سكر، و401 كيلو أسماك مملحة فاسدة، و504 علبة سجائر مجهولة المصدر، و25 كرتونة أندومى، و20 كيس كفته فاسد، و750 علبة ألعاب نارية محظور بيعها، و20 شيكارة ردة، و40 كرتونة سمنة، و30 كرتونة زيت ، 80 كرتونة مكرونه و180 كيلو أرز/ و2 برميل صابون سائل و500 كيلو عسل،

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه في مجال الأسمدة والأعلاف تم ضبط 14 طن أسمنت و22 طن سماد و45 طن أقماح، وفى مجال المواد البترولية تم ضبط طن بنزين و8 طن سولار وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مطحن كائن بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج بتخزين كميات من الأقماح المحلية "بدون تصريح" بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى 2023 محققاً أرباح غير مشروعة وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج والجهات المعنية تم إستهداف المطحن المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها 30 طن أقماح محلية محظور إستخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالى وطن دقيق أبيض ناتج عن طحن الأقماح المحلية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وفى نهاية التصريحات أشار محمد إبراهيم وكيل وزار التموين أن المديرية مستمرة فى أعمال الحملات على كافة الإدارات لضبط الأسواق والحد من الغش التجارى وغش السلع وضمان تقديم منتج سليم يتوافق مع المواصفات القياسية المقررة.