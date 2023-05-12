اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 05:59 ص
أكرم القصاص
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تأجيل اجتماع بايدن مع قادة الكونجرس بشأن سقف الدين حتى الأسبوع المقبل

الجمعة، 12 مايو 2023 05:00 ص
تأجيل اجتماع بايدن مع قادة الكونجرس بشأن سقف الدين حتى الأسبوع المقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة، أن اجتماعا كان مقررا عقده الجمعة بين الرئيس الأمريكي، وزعماء الكونجرس بشأن رفع سقف الدين الوطني، قد تم تأجيله حتى الأسبوع المقبل.

ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التأخير، وكذلك من بادر بتأجيل الاجتماع، في حين يشار إلى أن ممثلين عن الكونجرس الأمريكي، والإدارة الأمريكية عقدوا بعد ظهر يوم الخميس اجتماعا فنيا، ناقشوا فيه معايير اتفاق مستقبلي بشأن مشكلة رفع سقف الدين.

وتدعو السلطات الأمريكية الكونجرس حاليا إلى رفع سقف الدين المحدد عند 31.4 تريليون دولار، ويطالب الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، بخفض الإنفاق العام كشرط لزيادة سقف الدين العام. وتطالب إدارة بايدن الكونجرس برفع السقف دون أي قيود.

وفي وقت سابق، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق إجراءات الطوارئ فيما يتعلق ببلوغ حد الاقتراض من أجل تجنب التخلف عن السداد.

في غضون ذلك، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أنه بدون اتخاذ قرار بشأن الدين العام، لن تتمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها، ربما بحلول الأول من يونيو.


جو بايدن

الكونجرس الامريكى

ديون امريكا

اقتصاد امريكا

الحزب الديمقراطى

الدولار الامريكى

الحزب الجمهورى



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