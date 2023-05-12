بدء رصف طريق سعود/ صان الحجر ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس سامى معجل رئيس مركز الحسينية، بدء رصف طريق سعود صان الحجر ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة من أجل تحسين الطرق للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهدفت حياة كريمة 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية، لتنفيذ 949 مشروع خدمى وتنموى فى كافة القطاعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين.