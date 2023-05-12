باكورة مدن الجيل الرابع.. تعرف على مدينة حدائق أكتوبر فى 21 معلومة

كتب أحمد حسن

مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد باكورة مدن الجيل الرابع التي شهدت الانتهاء من أكبر مشروع إسكان اجتماعي، على مستوى المدن الجديدة، بواقع 90 ألف وحدة سكنية مقسمة على عدة مناطق، وفى هذا التقرير نستعرض مدينة حدائق أكتوبر فى 21 معلومة جديدة...

1- مدينة حدائق أكتوبر تم إنشائها بموجب القرار الجمهورى رقم 504 لسنه 1979، وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 109 بتاريخ 21/8/2017 الصادر بانشاء المدينة كمدينة منفصلة بمساحة تصل لنحو 41.780 ألف فدان.

2- تعد باكورة مدن الجيل الرابع.

3- تقع المدينة بين طريق الفيوم وطريق الواحات.

4- تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان منها 18000 ألف كتلة عمرانية وذلك بعد تحديث المخطط العام للمدينة «مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية».

5- تتضمن مدينة حدائق أكتوبر نحو 194 ألف وحدة منها: 121568 وحدة منفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، و21008 وحدة منفذة بمعرفة «صندوق تمويل المساكن- التعاونيات- بنك التعمير والاسكان»، و46135 وحدة منفذة بمعرفة القطاع الخاص «أهالي ومستثمرين».

6- تضم مدينة حدائق أكتوبر أكثر من 90 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

7- تم تنفيذ ما يقرب من 70 ألف وحدة سكنية وجارى تنفيذ حوالى 20 ألف وحدة ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل قبل ديمسبر المقبل.

8- تضم مدينة حدائق أكتوبر حوالى 6960 وحدة بمشروع دار مصر.

9- تتضمن 10440 وحدة، بمشروع سكن مصر بمنطقتى الداون تاون وخلف مدينة الانتاج الإعلامى.

10- يبلغ عدد سكان مدينة حدائق أكتوبر فى الوقت الحالى ما يقرب من 240 ألف نسمة.

11- من المستهدف وصول عدد السكان لنحو 2.5 مليون نسمة.

12- تضم مدينة حدائق أكتوبر عدد كبير من المبانى الخدمية منها 60 مبنى خدمي متنوع تم تنفيذه بمعرفة وزارة الإسكان، وجاري تنفيذ 49 مبنى.

13- تم تنفيذ شبكات طرق بطول 557 كيلومتر، كما تم تنفيذ شبكات اتصالات بطول كيومتر طريق ، وجاري تنفيذ طرق 76 كيلومتر.

14- تضم مدينة حدائق أكتوبر مستويات متنوعة للسكن تشمل: الإسكان الاجتماعي، وإسكان الشباب والإسكان الاستثماري الحر، وعددًا من مناطق "ابني بيتك"، وأراضي القرعة للإسكان فوق المتوسط.

15- تضم عددًا من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية، ومشروعات عملاقة مثل واحة أكتوبر ومدينة الخيول وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأندية رياضية كبيرة علاوة على القرية الكونية، وهي الأقرب لمدينة الجيزة وميدان الرماية وشارع الهرم والطريق الدائري عن باقي أجزاء مدينة أكتوبر.

16- تضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا.

17- تتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة.

18- تضم 5 مناطق بمشروع ابنى بيتك وهى المناطق رقم 1،2،3،4، 6.

19- تتضمن مشروع زويل القومي للعلوم والتكنولوجيا.

20- تتضمن مشروع المدرسة الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

21- تتضمن القرية الكونية ( Cosmos) وهي قرية ترفيهية وتعليمية تتبع وزارة التربية والتعليم، تقع علي مساحة 190 فدانا.