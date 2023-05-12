وقال بلينكن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "الغرب لم يزود القوات المسلحة الأوكرانية بما يكفي من العربات المدرعة لشن هجوم مضاد"، مضيفا أنه يتم العمل بشكل يومى مع أوكرانيا ومع تحالف من الدول للتأكد من حصول نظام كييف على الدعم اللازم والكافي.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك نقص في الأسلحة والذخيرة، ستقوم كييف بإبلاغنا على الفور وسنبذل قصارى جهدنا لتجديدها.