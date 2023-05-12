إيمان حنا

قال رئيس المركز التونسي للدراسات حول الإرهاب، زياد دبار، إن المركز يعتبر ما حدث في جزيرة جربة، عملية ارهابية بامتياز. وفق إذاعة شمس التونسية.

واوضح دبار أن حادثة جربة تُعتبر ارهابية، باعتبار أن منفذها استهدف مدنيين بصدد ممارسة شعائرهم الدينية، إضافة إلى تصفيته لزميله الأمني.

واعتبر دبار أن الاختلاف المطروح اليوم حول تكييف العملية بين إجرامي أو إرهابى، مرده الاساسي هو هوية المنفّذ، وهو عون بالحرس البحري، حسب ما اعلنه وزير الداخلية.

وكشف دبار، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو من تولى فتح التحقيق في عملية جربة، وليست النيابة العمومية، كما أشار دبار إلى أهمية التحقيقات القضائية والصحفية في كشف مدى تورط اطراف اخرى في أحداث جربة.

وكان وزير الداخلية التونسى كمال الفقى قد أكد أن اعتداء جربة، هو عمل إجرامى ، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على المعتدى بجوار معبد الغريبة فى وقت وجيز ( 112 ثانية).