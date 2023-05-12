اليوم السابع
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المتهم بقتل ابن زوجته بالجيزة: حاولت تأديبه لضربه شقيقته

الجمعة، 12 مايو 2023 12:39 ص
المتهم بقتل ابن زوجته بالجيزة: حاولت تأديبه لضربه شقيقته جريمة_ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (طفل يبلغ من العمر 5 سنوات – مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بـ"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم" ..
 
وما قررته والدة المتوفى (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضاً وفاقد الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها إكتشفت وفاته .. واتهمت (زوجها – له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسكندرية).. بالتسبب فى وفاته لكونه دائم التعدى عليه بالضرب.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أنه عقب عودته للمنزل وجد الطفل المتوفى "نجل زوجته" تعدى على شقيقته "نجلة المتهم تبلغ من العمر 3 سنوات" فقام بالتعدى عليه بالضرب وعقب شعور الطفل بحالة إعياء تركه وفر هارباً.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
 

قتل

حوادث

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