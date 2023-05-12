وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة "إن أي تعديات سواء على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو الشركات الروسية هو تعدي في كل الأحوال"، مشددا على أن هذا غير مسموح به على الإطلاق.

وأضاف قائلا "من الضروري، في كل الأحوال، النظر بما سيقدمه من يتعدى كمبرر"، مشددا على أن بلاده ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها ولا ينبغي لأحد أن يشكك فى ذلك.

وكان الرئيس الروسى قد وقع مرسوماً للرد على مصادرة الأصول الروسية فى الخارج وتقييد حقوق الملكية، ووافق على قائمة بالأصول الأجنبية، التي تم تحويلها كرد فعل إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية الروسية لإدارة الممتلكات.