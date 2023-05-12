القبض على عامل تخلص من شقيقه بطعنة فى القلب لخلاف على غرف منزل بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تخلص عامل من شقيقة بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة بالجسم مستخدمًا سكين بقرية بقطارس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهم على حق امتلاك غرفتين داخل منزل العائلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وايداع المجني عليه مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.



وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية بقطارس بتخلص أخ من شقيقة بطعنات سكين.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "محمد صلاح مأمون" 42 عامًا ، عامل بمحل أحذية ومصاب بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة من الجسم.



ودلت التحريات أن المجني عليه لقى مصرعه على يد شقيقه ويدعى"حلمي"، 38 عامًا، عامل صناعة أحذية ويقيم بذات القرية بعدما دب خلاف بينهم على ملكية غرفتين داخل منزل العائلة.



بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإيداع جثمان المجني عليه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.