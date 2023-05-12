اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 04:29 ص
أكرم القصاص
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الدفاع الروسية تنفى معلومات عن "اختراقات دفاعية" فى منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجمعة، 12 مايو 2023 04:00 ص
الدفاع الروسية تنفى معلومات عن "اختراقات دفاعية" فى منطقة العملية العسكرية الخاصة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التصريحات التي تداولتها قنوات تيليجرام حول "اختراقات دفاعية" حدثت في أجزاء مختلفة من خط التماس، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع.

وقال بيان صدر الخميس، أنه بحلول الساعة العاشرة مساء من يوم 11 مايو 2023، لا توجد عمليات نشطة جارية على محور كوبيانسك، موضحا أن المجموعة "الغربية" خلال النهار أوقفت أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية معادية.

وعلى محور كراسنوليمانسك، صدت مجموعة قوات "الوسط" هجومين من قبل مجموعات تكتيكية للعدو في مناطق كريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا.

وكانت مواقع إنترنت ومجموعات "تيليغرام" تداولت في وقت سابق اليوم، أنباء عن تكثيف القوات الأوكرانية نشاطها وتكديس معدات عسكرية على عدة محاور على خط التماس، في خطوة يرجح أنها بوادر لشن هجوم مضاد.


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