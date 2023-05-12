الداخلية تضبط المتهم بابتزاز سيدة بصورها الخاصة بموقع فيسبوك

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات بتضررها من إضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنشر صور خاصة بها، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات " واتس آب"، بإرسال رسائل لها تتضمن صور خاصة بها مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور، وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المُشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتولت النيابة العامة التحقيقات.