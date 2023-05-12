الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى منزل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، وأمتد إلي 5 منازل مجاورة، مما أسفر عن احتراق ماكينة ري زراعي، و3 تروسيكل، ونفوق 5 أبقار وأغنام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية، وتجري أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق الهائل.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية، وامتداده إلى 5 منازل مجاورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بمنزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بتله، وجاري تحديد أسبابه، وأمتد إلى 5 منازل مجاورة ملك كل من: ملاك تادروس، أحمد محمد أمين، شقيقه حسين، حمادة سيد عبد الله، محمد عبد الحميد عبد الله.

تم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعرفة أسباب نشوبه وحصر التلفيات والخسائر، وتم عمل كرودن أمنى وفصل المياه والكهرباء عن المنازل المتضررة حفاظا علي سلامة الماره، وتباشر النيابة العامة التحقيق.