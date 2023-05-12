الحماية المدنية تسيطر على حريق فى 7 أحواش ماشية بمركز فرشوط فى قنا

قنا صابر سعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، على حريقين نشبا في 7 أحواش بنجع غانم وقرية الدهسة بفرشوط شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في 3 أحواش بنجع غانم التابع لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، ونشوب حريق آخر في 4 أحواش بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط، دون إصابات بشرية، وأسفر الحريق عن نفوق رأسي ماشية.



وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريقين قبل امتدادهما للأماكن المجاورة.