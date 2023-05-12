اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 06:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عام 2022..

التخطيط: زيادة الـمديونيات العالـمية لـمستويات قياسية لتصل 300 تريليون دولار

الجمعة، 12 مايو 2023 05:00 ص
التخطيط: زيادة الـمديونيات العالـمية لـمستويات قياسية لتصل 300 تريليون دولار وزيرة التخطيط د هالة السعيد
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثرت  الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي ساهمت في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم. الأمرَ الذي أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي، وتمخّضت هذه التطوّرات بدورها عن نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وأضاف التقرير أن هذه التطوّرات لها مردودها السلبي على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمي الذي تراجع إلى 3.4% عام 2022، بعد أن  سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 (وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023 )، ولا يختلف الحال بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا ،إضافة إلى ما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

 

 


الـمديونيّات العالـمية

ازمة الروسية الأوكرانية

النمو الاقتصادى العالمى

الاحتياطي النقدى

السلع



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط للنواب: أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعة التحويلية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:02 م

وزيرة التخطيط: رصد 30 مليار جنيه فى موازنة 23/24 للمرحلة الثانية بحياة كريمة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:56 م

وزيرة التخطيط لـ"النواب": حياة كريمة أكبر مُبادرة تنمويّة فى تاريخ مصر والعالم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:54 م

وزيرة التخطيط: تخصيص 150 مليار جنيه فى 23/24 لتنفيذ مشروعات بحياة كريمة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:48 م

وزيرة التخطيط: زيادة استثمارات قطاع النقل بنسبة 30% لتنفيذ المشروعات القومية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة