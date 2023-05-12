البحرية الأمريكية: ملتزمون بحماية حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله

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أكدت البحرية الأمريكية التزام الولايات المتحدة مع شركائها بحماية حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله.

وأوضحت البحرية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن إيران قامت بمضايقة أو مهاجمة أو اعتراض 15 سفينة تجارية ترفع علما دول أخرى على مدار العامين الماضيين.

وأشارت البحرية إلى أن الأسطول الخامس يعمل على تعزيز التعاون الأمني البحري الدولي بين هيئة الأمن البحري الدولي والتوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز.

ولفتت البحرية أن الأسطول الأمريكي الخامس يعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لزيادة تناوب السفن والطائرات التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز وحوله.