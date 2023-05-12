وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.. مؤكدين على اتفاق البلدين على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقدّم صقر غباش دعوة إلى رئيسة البوندستاج الألمانى ولأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية لزيارة دولة الإمارات، وللمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ "COP28" والذي سيقام في نهاية العام في مركز إكسبو دبي.

من جهتها، رحبت مات بربل باس رئيسة البوندستاج الألماني برئيس المجلس الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له، مثمنة العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات لا سيما البرلمانية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.

وفي السياق، التقى صقر غباش رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي، مع ميخائيل روث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاج الألماني، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية، وأهمية أن تعكس العلاقات البرلمانية بين الجانبين الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين.