الأقصر تستعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والتى تبدأ يوم الخميس 18 مايو الجارى وتنتهى فى الأربعاء 24 مايو، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الإمتحانات.

ومن جانبه اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع مديري الإدارات التعليمية للاتفاق على آليات الإستعداد لإمتحانات نهاية العام، حيث أصدر خالد تعليماته بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وأخرى بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من تنفيذ خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية مع الجهات المعنية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، خلال الاجتماع، على ضرورة غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات حفاظاً على الأمن داخل اللجان، وعدم حرمان أي طالب من أداء الإمتحان لأي سبب، حيث حضر الإجتماع صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، هشام عبدالستار مدير الشئون التنفيذية والخدمات لشئون الطلاب، عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل دخول الإمتحانات كافة الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة خلال تأدية إمتحاناتهم، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة، كما قرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث أوصى مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.