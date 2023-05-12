اليوم السابع
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استمرار فتح باب التقدم بمسابقة الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع بجامعة القاهرة

الجمعة، 12 مايو 2023 09:09 م
استمرار فتح باب التقدم بمسابقة الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع بجامعة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تواصل جامعة القاهرة فتح باب التقدم فى  مسابقة وقف الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ويتاح التقدم فى المسابقة لجميع شباب الباحثين فى الجامعات والمؤسسات فى مصر وذلك فى الموضوع البحثى دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".
 
 
وتهدف المسابقة إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدنى فى مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ والذى يعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.
 
 
ومن المقرر أن يستمر فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، على  ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023. 
 
 
و يشترط ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على أي من جوائز الوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
 
 
وحددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.
 
 
جدير بالذكر، أن مسابقة "الفنجري البحثية" تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وتكون مُتاحة أمام جميع المواطنين والباحثين من مختلف الأعمار والجهات بمصر، وتتم من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصرى.

 


جامعة القاهرة

مسابقة وقف الفنجرى

اخبار مصر

التعليم العالى

محمد الخشت

العمل الاهلى



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