اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 06:24 م
أكرم القصاص
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استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 33

الجمعة، 12 مايو 2023 06:08 م
استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 33 شهداء غزه
أ ش أ

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استشهد مواطنان فلسطينيان على الأقل، وأصيب أكثر من عشرة آخرين، اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في "حي النصر" غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأنه جرى انتشال جثتين من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال، فيما أكدت مصادر طبية في مستشفى "الأندونيسي" شمال القطاع، وصول إصابة لمواطن بعد استهداف أرض زراعية في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع.

ويرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا، من بينهم عدد ليس بالقليل من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يصل إلى 80 إصابة بعضها خطيرة.

 

 


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