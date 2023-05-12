وأفادت مصادر طبية في المُستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، بوصول جثة شهيد جراء غارة إسرائيلية نفذتها طائرة دون طيار، واستهدفت مواطنين بصاروخ واحد في منطقة عزبة عبد ربه.

وأضافت المصادر أن هناك أكثر من 90 إصابة في مستشفيات القطاع، بعضها خطيرة، وهو ما يرجح ارتفاع محصلة الشهداء.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 144 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.