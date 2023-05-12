اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع حصيلة مصابى تصادم سيارتين بطريق شمال سيناء الساحلى لـ8 أشخاص

الجمعة، 12 مايو 2023 11:44 ص
ارتفاع حصيلة مصابى تصادم سيارتين بطريق شمال سيناء الساحلى لـ8 أشخاص أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مستشفي بئر العبد بشمال سيناء، 4 مصابين آخرين من مصابى حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على طريق شمال سيناء الساحلى  "العريش/القنطرة شرق" الدولي، أمام قرية  30 يونيو ليرتفع العدد لـ8 مصابين.
 
وأفادت مصادر طبية أن المصابين هم كلا من، خلود محمد درویش، 19 سنة، محمد منصور طالب، 20 سنة، ملك سليمان احمد، 13 سنة، عدي سليمان احمد عودة، 5 سنوات، محمد صالح محمد، 24 سنة، اسراء سليمان احمد، 7 سنوات، سليمان رزق سلامة، 15 سنة، عمر رزق سلامة، 22 سنة، وأصيبوا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بئر العبد التخصصي عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث،  ويجري لهم تقديم العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.
 

شمال سيناء

بئر العبد

سيناء

طريق العريش القنطرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة