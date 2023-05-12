ارتفاع حصيلة مصابى تصادم سيارتين بطريق شمال سيناء الساحلى لـ8 أشخاص

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفي بئر العبد بشمال سيناء، 4 مصابين آخرين من مصابى حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على طريق شمال سيناء الساحلى "العريش/القنطرة شرق" الدولي، أمام قرية 30 يونيو ليرتفع العدد لـ8 مصابين.

وأفادت مصادر طبية أن المصابين هم كلا من، خلود محمد درویش، 19 سنة، محمد منصور طالب، 20 سنة، ملك سليمان احمد، 13 سنة، عدي سليمان احمد عودة، 5 سنوات، محمد صالح محمد، 24 سنة، اسراء سليمان احمد، 7 سنوات، سليمان رزق سلامة، 15 سنة، عمر رزق سلامة، 22 سنة، وأصيبوا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بئر العبد التخصصي عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث، ويجري لهم تقديم العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.