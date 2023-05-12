إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق قرية العصيات في مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، أمام قرية العصيات التابعة للوحدة المحلية ببني صامت في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية،وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم عمال وهم: سالم سعد عبد الباقي 28 عاما، محمد عطا محمد 45 عاما، نسيم ميخائيل أسعد 55 عاما، مجدي حنين ميخائيل 56 عاما، عوض لبيب أسحق 59 عاما، ميخائيل مسعد جرجس 20 عاما، فتحي عزيز بنيامين 55 عاما، ويقيمون في مركز بني مزار.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، والمصاب الأخير دخل في غيبوبة تامة، وتم التحفظ على السيارة الملاكي والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.