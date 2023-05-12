إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ الفيوم

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود عدد من المصابين.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتسيير الحركة المروريةعلى الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.