اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص وطفل فى حريق شقة سكنية بأطفيح

الجمعة، 12 مايو 2023 01:21 ص
إصابة 3 أشخاص وطفل فى حريق شقة سكنية بأطفيح سيارة إطفاء – أرشيفية
كتب – عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أطفيح، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة 3 أشخاص وطفل بحروق وتم نقلهم الي المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أطفيح ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتم نقل 3 أشخاص وطفل من أسرة واحدة إلى المستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

اطفيح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة