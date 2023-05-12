إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية بطريق نمرة 6 دائرة قسم أول الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريقة معدية نمرة 6 دائرة قسم أول الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من: كيرلس وائل رسمي 18 عامًا، مقيم حي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم أمين إبراهيم 19 عامًا مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد كامل دسوقي 20 عامًا، مقيم حي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، مصاب بسحجة بالذراع الأيسر.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.