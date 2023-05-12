إصابة طفل بحروق نارية عقب سقوط إناء مياه مغلى عليه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب طفل بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحروق بالغة، عقب سقوط عليه إناء المياه المغلية، تم نقله إلى المستشفى ، و تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من المستشفى التعليمي بشبين الكوم، بوصول طفل يبلغ من العمر عامان مصاب بحروق سلقيه من الدرجة الثالثة بأنحاء الجسم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة إ، س، ج عامان، مقيم إحدى قرى مركز أشمون، وبسؤال والدته إ، ف، م 48 عام، قررت إصابة إبنها أثناء اللهو بجوارها دخل وراءها المطبخ وسقط عليه إناء المياه المغلية، وبلغت نسبة الحروق 20% من الدرجة الثالثة بأنحاء الجسم.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 16024 جنح أشمون لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.