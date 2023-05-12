إصابة طفل إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ فى أبو كبير بالشرقية

أصيب طفل بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشرى بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى أبوكبير وتقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله لمستشفى الزقازيق العام.
استقبل مستشفى أبو كبير المركزى" مهاب م " 9 سنوات مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.
وأصيب رضيع عمره سنة ونصف، بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مادة كيميائية " كلور" بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز مشتول بمحافظة الشرقية وتم نقله الى مستشفى مشتول وتقديم الإسعافات الأولية له.
حيث استقبل مستشفى مشتول المركزى" محمد ع إ " عاما ونصف مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مادة كيميائية" كلور" بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم.
وفى سياق متصل أصيب طفل بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشرى بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتم نقله الى مستشفى أبوكبير وتقديم الإسعافات الأولية له وتحويله الى الزقازيق العام، حيث استقبل مستشفى أبو كبير المركزى" مهاب م " 9 سنوات مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وتحويله الى مستشفى الزقازيق العام.
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