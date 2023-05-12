إصابة طفل إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ فى أبو كبير بالشرقية

استقبل مستشفى أبو كبير المركزى" مهاب م " 9 سنوات مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.

وأصيب رضيع عمره سنة ونصف، بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مادة كيميائية " كلور" بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز مشتول بمحافظة الشرقية وتم نقله الى مستشفى مشتول وتقديم الإسعافات الأولية له.