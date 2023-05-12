وذكرت المصادر أن الطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، وأصيبت بشظية في الرأس بعد انفجار صاروخ إسرائيلى شرق معبر رفح جنوب القطاع، ووصفت حالتها بـ "المتوسطة".

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وأسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وهناك أكثر من 95 جريحًا بعضهم حالات خطيرة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 146 شهيدًا، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.