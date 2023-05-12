إصابة شخصين فى حادث سير على طريق الزعفرانة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخصان اليوم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانه ـ بنى سويف في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بحوالي 45 كيلو متر، نتج عنه إصابة شخصين.

على الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابان ونقلهما إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى إسلام رمضان ابراهيم 23 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أيمن حسني كامل 43 عامًا، سائق، مصابًا بجرح متهتك بالذراع الأيسر، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.