وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "الشقارة" الواقعة بين بلدتى "سلواد" و"دير جرير"، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان الذين تصدوا لهم.

وأضافت المصادر أن مستوطنا أطلق النار صوب الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بعيار حي في خاصرته، نقل إثرها إلى مركز طوارئ بلدة سلواد.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور لتأمين الحماية للمستوطنين.