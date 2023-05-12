إزالة 260 حالة تعد ضمن الموجة الـ21 ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انتظام العمل في المرحلة الأولى التي يجرى تنفيذها ضمن الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أول أمس" إزالة 33حالة تعد ، ليصل إجمالي ما تم إزالته " منذ بدء المرحلة في 29 أبريل وحتى الأربعاء الماضي " إلى 259حالة تعد منها ( 189حالة بناء + 70 حالة زراعة).

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت قبل الماضي " بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.