أوقاف الإسكندرية تفتتح مركز الشيخ حشاد لتلاوة القرآن بمسجد أبو العباس

وأشاد القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجهود الأوقاف في خدمة كتاب الله "عز وجل" وتيسير تلاوته وحفظه، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تترك بابًا للعناية بكتاب الله "عز وجل" إلا وطرقته.

وأضاف أنه تنوعت أنشطة وزارة الأوقاف ما بين مقارئ للأعضاء ومقارئ للجمهور ومقارئ للأئمة ومقارئ للواعظات ومقارئ للسيدات ومقارئ لكبار القراء ومراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم ومراكز التلاوة التي يتم افتتاحها لأول مرة في جمهورية مصر العربية، مع منح من ينتظم في هذه المراكز ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.