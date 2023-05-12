أهالى المنوفية: الحوار الوطنى فكرة جيدة لطرح المشاكل والعمل على حلها.. فيديو

تعد فكرة الحوار الوطنى ، فكرة جيدة لأنها تضم جميع القوى السياسية والعلماء والمفكرين من إجل طرح أفكار تساعد على نمو الاقتصاد المصرى والنهوض بمصرنا الحببية إلى بر الأمان فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تشهد مصر ودول العالم بأكمله.

ويقول شريف صقر والمقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن فكرة الحوار الوطنى جيدة لأنها تضم جميع أطياف الشعب المصري من مختلف المجالات، وذلك لطرح المشاكل والعمل على حلها وإيجاد حلول لها لان هدفنا جميعا هو النهوض بالوطن.

ويضيف الدكتور أحمد شاهين والمقيم بمدينة السادات، أن فكرة الحوار تعد من أهم الأفكار خلال الآونة الأخيرة والتى تجمع بين الأحزاب والقوى السياسية والعلماء والمفكرين وكافة أطياف الدولة لطرح الأفكار للنهوض بمصر.

وأكد أن مصر سوف تمر كل الأزمات بفضل وجود القيادة الحكيمة، والتى تتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يعمل جاهدا على النهوض بالوطن.

ويشير حازم زهران والمقيم بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن الحوار الوطنى التى يشهد الوطن الغالى مصر هى فكرة ممتازة لأنها تضم جميع فئات المجتمع المصرى لطرح المشاكل والعمل على حلها، وذلك إن دل فيدل وعى الحكومة المصر على تحقيق مزيد من الديمقراطية داخل الوطن بين جميع أطياف الشعب.

ويضيف على الجرحى طالب بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، أن الحوار الذى يتم فى مصرنا الحبيبة والذى سوف يحقق أهداف الجمهورية الجديدة وهو معرفة المشاكل والعمل على حلها فى شتى الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية وكافة المشاكل فى ظل الجمهورية الجديدة فى مصر.

وتمنى الحرجى أن يخرج الحوار الوطنى بحل معظم المشاكل وحلها لوجود كافة أطياف الشعب فى ذلك الحوار فى شتى المجالات.